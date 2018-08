MRV Associates Müdürü Rodriguez Valladares: “Trump'ın Türkiye Kararının Ekonomik Mantığı Yok”

New York'taki finansal danışmanlık ve araştırma şirketi MRV Associates'in Müdürü Mayra Rodriguez Valladares, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek gümrük vergileri uygulama kararının ekonomik olarak mantığının olmadığını söyledi.

Trump'ın, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarını iki katına çıkararak bu ürünlere sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak için talimat vermesi hakkında konuşan Rodriguez Valladares, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rodriguez Valladares, "Trump'ın kararının ekonomik olarak hiçbir anlamı yok. ABD'nin Orta Doğu'da istikrarlı ve yakın bir müttefiki olan Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurması için çabalaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyumun toplam Amerikan tüketimi içindeki payının düşük olduğunu kaydeden Rodriguez Valladares, buna rağmen Trump'ın kararının, Türkiye'den ABD'ye söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen Amerikalı üreticileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

"TEHDİT VE ZORBALIK YOLUYLA İSTEDİĞİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Rodriguez Valladares, Trump'ın Türkiye dahil yabancı ülkelere karşı gümrük vergileri uygulayarak ticaret savaşı başlatmasıyla ilgili olarak, "Trump, gümrük tarifelerini pazarlık kozu olarak bile kullanmaya çalışmıyor, çünkü pazarlık sunmuyor. Tarifeleri doğrudan tehdit olarak kullanıyor." yorumunu yaptı.

Trump'ın tavrının değişken ve güvenilmez olduğunu dile getiren Rodriguez Valladares, "Gümrük tarifelerini tehdit olarak kullanan Trump, siyasi ve ekonomik alanlarda zorbalık yoluyla istediğini almaya çalışıyor." dedi.

Rodriguez Valladares, Trump'ın başlattığı ticaret savaşı ve gümrük vergileri tehditlerinin küresel ekonomiye zarar verdiğine dikkati çekerek, bu nedenle küresel ekonomiye ek olarak ABD ve Çin'in de büyüme hızlarının yavaşlayacağını ifade etti.

Trump'ın gümrük vergisi kararlarının ve ticaret savaşının yükselen piyasalara ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine de zarar verdiğinin altını çizen Rodriguez Valladares, Trump'ın Türkiye ile ilgili kararının ardından yatırımcılarda tekrar endişe oluştuğunu belirterek, New York borsasında cuma günü büyük kayıplar yaşandığını kaydetti.

Ticaret savaşı endişeleriyle yatırımcılar New York borsasında satış pozisyonu alırken, cuma günü endeksler yüzde 0,7 düşüşle, Dow Jones Sanayi Endeksi de 196 puanlık kayıpla haftayı kapattı.

"AMERİKALI İMALATÇILAR İÇİN ARTAN MALİYET"

Londra'daki Capital Economics Gelişen Piyasalar Uzmanı William Jackson, Türki lirasındaki zayıflamanın Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracağını belirterek Trump'ın Türkiye ile ilgili gümrük tarifleri kararının da bu rekabeti bir ölçüde bastıracağını söyledi.

"Trump'ın kararı, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithal eden Amerikalı imalatçılar için daha yüksek maliyet anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Jackson, düşük Türk lirasından çelik ve alüminyum ithalatı yapan ABD'li şirketlerin Trump'ın kararı nedeniyle olumsuz etkileneceğini belirtti.

Jackson, Trump'ın kararıyla ilgili olarak "Türkiye'den çelik ve alüminyum ithal eden ve buna bel bağlayan Amerikalı imalatçıların maliyetleri artacak. Yeni gümrük tarifeleri nedeniyle bu şirketler için ithalat daha pahalı hale gelecek." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, ABD’NİN EN ÇOK ÇELİK İTHAL ETTİĞİ 6’NCI ÜLKE

Türkiye, geçen yıl 11,5 milyar dolar değerinde çelik ihraç ederken, 157 milyar dolarlık toplam ihracatın içindeki çelik ihraç payı yüzde 7,3 oldu.

Geçen yıl Türkiye'nin en çok çelik ihraç ettiği ülkeler arasında ABD zirvede yer alırken, Türkiye'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatı 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, geçen yıl, ABD’nin en çok çelik ithal ettiği 6’ncı ülke olurken; ABD'nin toplam çelik ithalatının içinde Türkiye'nin payı ise yüzde 7 seviyesindeydi.

Beyaz Saray ve ABD Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranının iki katına çıkararak yüzde 50'den uygulanmaya 13 Ağustos'ta başlanacağı bildirildi.