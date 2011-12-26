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Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı!

Yeni yılla birlikte, taşıttan iletişime birçok vergi oranında artış olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı!

Yeni yılla birlikte, taşıttan iletişime birçok vergi oranında artış olacak.

26 Aralık 2011 Pazartesi 14:56
Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı!
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Yeni yılla birlikte en düşük motorlu taşıtlar vergisi 480 liraya yükselecek. Mobil telefon aboneliğinde alınan özel iletişim vergisi de 37 liraya çıkarıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2012 yılında yüzde 10.26 artacak. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 480 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 768 liraya çıkacak.

Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yükselecek.

Özel İletişim Vergisi'nde maktu tutar da yeni yılda 37 lira olarak belirlendi. Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 34 liralık vergi tutarı 37 liraya çıkarıldı.

Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10.26 oranında artırıldı.

Yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130 bin 589 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261 bin 336 lira), ivazsız intikallerde de 3 bin 10 lira istisna uygulanacak.

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 3 bin 10 lira olacak.

EMLAK VERGİSİ DE ZAMLANDI
Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10.26 oranında artırıldı.

Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.535,71 lira, azami 1.637,67 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 1.015,06 lira ile 1.095,15 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 673,57 lira ile 741,99 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 454,38 lira ile 505,35 lira arasında değişecek.

Basit yapılarda ise asgari bedel 187,14 lira, azami bedel de 227,91 lira olacak.

Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.586,69 lira, birinci sınıf inşaatlarda 1.055,11 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 707,78 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 479,87 lira, basit binalarda ise 207,53 lira olarak uygulanacak.

Son Güncelleme: 26.12.2011 14:56
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TürkiyeVergiARABAOtomobilMtvMotorluTaşıtlarVergisi
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