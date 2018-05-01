“mossad İran\'a Ait Belgeleri Ocak Ayında Ele Geçirdi”

Kudüs, 1 Mayıs 18 (.): İsrail Başbakanı Netanyahu\'nun basına duyurduğu İran\'ın nükleer çalışmalarına ait olduğunu iddia ettiği belgelerin, İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından ele geçirildiği ileri sürüldü.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun dün basına duyurduğu İran\'ın nükleer çalışmalarına ait olduğunu iddia ettiği belgelerin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından geçen ocak ayında ele geçirildiği ileri sürüldü.



ABD\'nin New York Times gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İran nükleer programı hakkında 183 CD\'de dosyalanmış 55 bin sayfalık gizli bilgileri içerdiği ileri sürülen belgelerin tutulduğu yerin Şubat 2016\'da Mossad tarafından tespit ediliğini belirtti.



Söz konusu belgelerin bulunduğu yerin, tespit edildiği tarihten bu yana Mossad tarafından izlendiğini kaydeden yetkili, geçen ocak ayında da ajanların binaya girerek belgeleri bir gece ele geçirdiğini ve aynı gece içinde İran\'dan İsrail\'e kaçırıldığını söyledi.



Yetkili ayrıca belgelerin bir çoğunun Farsça olarak yazıldığı ve analiz sürecinin zaman alması nedeniyle belgelerin ele geçirildiği tarihten ancak 4 ay sonra açıklanabildiğini ifade etti.



Haberde ayrıca Mossad Başkanı Yossi Cohen\'in, geçen ocak ayında Washington\'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump\'a söz konusu operasyona ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.



İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran\'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD\'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.



(AA/HÖ)