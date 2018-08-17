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Moskova’daki bir müzenin kedi 'çalışanı' Begemot, kaçırıldı

‘Bulgakovskiy Dom’ müzesinde, 14 yıldır görev yapan kedi Begemot kaçırıldı.

Moskova’daki bir müzenin kedi 'çalışanı' Begemot, kaçırıldı

‘Bulgakovskiy Dom’ müzesinde, 14 yıldır görev yapan kedi Begemot kaçırıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:34
Moskova’daki bir müzenin kedi 'çalışanı' Begemot, kaçırıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan, ünlü Rus yazar Mihail Bulgakov’un evi ve kendisinin yazdığı ‘Usta ile Margarita’ romanının en önemli kısımlarının geçtiği yer olan ‘Bulgakovskiy Dom’ müzesinde, 14 yıldır görev yapan kedi Begemot kaçırıldı.

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Rus yazar Bulgakov'un müze haline getirilen evinde 14 yıldır çalışan kedi Begemot kaçırıldı. Müze, olayla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada "Begemot, 2005 yılından beri özel bir doktor ve stilistin gözetimi altında müzede yaşıyor. Başlıca özellikleri: Kabarık siyah tüylü, Sibirya ve İran kedisi karışımı, 6 kilogram ağırlığında ve sert bir karakteri olması" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, görenlerden kedinin yerini bildirmesi istendi.

Rus basınına konuşan müzenin müdürü Nikolay Golubev de, "Kedi bu sabah çalındı. Müze açıldığında kedi ev sahibi gibi bahçeyi geziyordu. Onu herkes tanıyor. Bir kadın çalıp, çantasına koyup metroya götürmüş. Bunu bir genç kız görüp bize haber verdi" dedi.

Golubev, olayla ilgili polise haber verdiklerini, müzenin güvenlik kameralarını inceleyeceklerini ifade etti.

Bir başka kaynak da müzenin sembolü kedinin çalınmasının ardından müzedeki bazı etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Öte yandan kedi, Twitter'da da ‘Trend Topic' oldu.

'Kedi Begemot', Rus yazar Bulgakov'un Usta ile Margarita isimli romanındaki karakterlerden biri. Romanda siyah, tüylü ve şeytan Woland'ın yardımcısı olan bu kedi, iki ayağı üstünde yürüyebiliyor ve konuşabiliyor.

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