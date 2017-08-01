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01 Ağustos 2017 Salı 13:38

Moskova'da Mahkemede Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkemeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Moskova'da Mahkemede Silahlı Saldırı: 4 Ölü
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Moskova, 1 Ağustos 17 : Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkemeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Rus ajansı RIA Novosti'nin haberinde, Moskova'da bir mahkemede "Bandi GTA" adlı organize suç örgütüne ilişkin görülen duruşma sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Haberde, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, emniyet güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve mahkeme binasının boşaltıldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin "Bandi GTA" üyesi olduğu ifade edilen haberde, 5 saldırganın hepsinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

(AA/SEL)

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