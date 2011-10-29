Morali Evine Çıkıyor Olmasından Dolayı Daha Düzgün

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hastaneden çıkıyor olmasından dolayı moralinin daha düzgün olduğunu, konuşabildiğini ve artık herhangi bir alete bağlı olmadan yaşamını sürdürebildiğini söyledi.

Denktaş, taburcu olurken hastanede bulunan Büyükelçi Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rauf Denktaş'ın 160 gündür hastanede olduğunu, hastalığı süresince bir ara Türkiye'ye gittiğini, orada da tedavi olduktan sonra tekrar YDÜ Hastanesine geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

''Biraz önce ben de bizzat kensini ziyaret ettim. Eve çıkabilecek duruma geldi. Konuşabiliyor. Artık herhangi bir alete bağlı olmadan yaşamını sürdürebiliyor. Bundan sonraki tedavisi evde devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm halkı, yöneticileri Sayın Denktaş'ın hastalığını başından beri yakından takip etti. Bugün de tahliyesini mutlulukla öğrenmiş olacak. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na rastlamasından da ayrıca biz bir mutluluk duyduk.''

''Bizler, buradaki Türkiye Cumhuriyeti kurumları olarak kendisini yalnız bırakmamaya çalıştık'' diyen Akça, şunları kaydetti:

''Tedavisiyle ilgili süreci takip ettik. Bugün tahliye olacak olması Kuzey Kıbrıs'ta da büyük bir ilgiyle ve sevinçle karşılanmıştır. Ailesiyle de görüştüm. Ailesi de son derece mutlu, kendisi de son derece mutlu. Hastaneden çıkıyor oluşundan dolayı da özellikle morali daha da düzgün. Ben de, ailesine bundan sonra sabır, kendisine uzun ömürler diliyorum.''