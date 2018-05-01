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Moon ve Guterres Telefonda Görüştü!

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler'den (BM), Kuzey Kore ile barışın tesisinde rol almasını talep etti.

Moon ve Guterres Telefonda Görüştü!

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler'den (BM), Kuzey Kore ile barışın tesisinde rol almasını talep etti.

01 Mayıs 2018 Salı 10:49
Moon ve Guterres Telefonda Görüştü!

 Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler'den (BM), Kuzey Kore ile barışın tesisinde rol almasını talep etti.
Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Moon, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 30 dakika süren telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Moon, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması ve nükleer silahların yok edilmesine ilişkin taahhüdünün yerine getirilmesinde BM'nin rol üstlenmesini istedi.
Bu noktada Moon, BM'den, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile geçen hafta düzenledikleri zirvede alınan kararların uygulanmasını izlemesini ve Kuzey Kore'nin ana nükleer test alanının kapatılmasının teyit edilmesi ve askerden arındırılmış bölgenin barış bölgesi haline getirilmesinde rol almasını talep etti. 
Moon, Guterres'e, "BM'nin, Genel Kurul ya da Güvenlik Konseyi aracılığıyla Panmunjom Deklarasyonu'nun desteklenmesi için bir deklarasyon yayınlamasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Açıklamada ayrıca, Guterres'in, Kore Yarımadası'ndaki barış çabalarına yardım etmeyi umduğundan konuyla ilgili iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdiği bildirildi.
Guterres de konuyla ilgili olarak Seul ile çalışmak üzere silahsızlanma konusunda bir BM yetkilisi atayacağını belirtti.
Diğer yandan, Güney Kore'nin geçen hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varılan anlaşmanın ilk adımı olarak sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladığı bildirildi.
Güney Kore, 23 Nisan'da Kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurmuştu. Yayının askeri gerginliği düşürmek ve barışçıl görüşmeler için uygun ortam hazırlamak amacıyla durdurulduğu açıklanmıştı.
GÜNEY KORE-KUZEY KORE ZİRVESİ
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.
İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti. 
İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı.
Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-chan, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki görüşmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer tesisinin mayısta kapatılması konusunda anlaştığı ve Pyongyang yönetiminin, nükleer tesislerin kapatılması sırasında ülkeye güvenlik uzmanlarını ve gazetecileri davet edeceği sözünü verdiği bildirilmişti.
 

Son Güncelleme: 01.05.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
Güney KoreMoon Jae-inBmTelefonGörüşmesi
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