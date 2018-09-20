banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95872
ALTIN
241.308
DOLAR
6.2357
STERLİN
8.2588
EURO
7.3282
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama
CRATOS'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Moon'un Kuzey Kore Ziyareti İlklere Sahne Oldu

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN'İ PAEKDU DAĞI'NDA AĞIRLADI

Moon'un Kuzey Kore Ziyareti İlklere Sahne Oldu

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN'İ PAEKDU DAĞI'NDA AĞIRLADI

20 Eylül 2018 Perşembe 14:30
Moon'un Kuzey Kore Ziyareti İlklere Sahne Oldu

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN'İ PAEKDU DAĞI'NDA AĞIRLADI

MOON, KUZEY KORE HALKINA HİTABEN KONUŞMA YAPAN İLK GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI OLDU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesine üç günlük ziyaretinin son gününde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Paekdu Dağı'nda ağırladı. 

Yonhap ve BBC'nin haberlerine göre, Pyongyang'da Sunan Uluslararası Havalimanı'ndan eşlerinin de yanlarında olduğu kendi özel jetleriyle Samjiyon Havaalanı'na inen Moon ve Kim, volkanik Paekdu Dağı'nın zirvesi Çanggun-bong'da el ele tutuşarak samimi görüntüler verdi. 

Dörtlü, dağın ünlü krateri Çonji etrafında da gezindi. 

Moon ayrıca, Kim ile dünkü zirvenin ardından akşam Pyongyang'da Mayıs Günü Stadyumu'nda, 150 bin kişinin izlediği toplu dans ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Kuzey Kore halkına hitaben konuşma yapan ilk Güney Kore Devlet Başkanı oldu. 

Güney Kore Devlet Başkanı, 7 dakika süren konuşmasında iki ülkenin savaştan önceki gibi "bir olması" gerektiğini vurguladı. 

Moon Jae-in, Paekdu Dağı ziyaretinin ardından da ülkesine dönmek üzere Kuzey Kore'den ayrıldı. 

Moon ile Kim'in dün Pyongyang'da bir araya geldiği zirvenin ikinci gününde liderler, nükleer silahların Kore Yarımadası'ndan kaldırılması konusunda mutabakata varmıştı.

Kim'in ABD'nin gerekli adımları atması halinde Dongçang-ri bölgesindeki test alanının ve füze fırlatma rampasının uluslararası bir heyetin gözetiminde kapatılmasını kabul ettiği, Pyongyang'daki görüşmelerin Kuzey-Güney ilişkilerinin geliştirilmesinde yeni bir safha açtığı ifade edilmişti.

Zirvenin ardından yayımlanan bildiride de ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmış, Kuzey ile Güney'in uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları kaydedilmişti.

Ayrıca Kuzey ve Güney Kore'nin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı belirtilmişti.

Son Güncelleme: 20.09.2018 17:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkeme, Le Pen İçin “Psikiyatri Testi“ Talep Etti
Mahkeme, Le Pen İçin “Psikiyatri Testi“ Talep Etti
ABD, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu Açıkladı
ABD, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu Açıkladı
Woodward'un Trump Okuması: “Öngörülemez Amerika“
Woodward'un Trump Okuması: “Öngörülemez Amerika“
Yunanistan Süper Ligi'nde Yarım Asır Sonra Yabancı Hakem Düdük Çalacak
Yunanistan Süper Ligi'nde Yarım Asır Sonra Yabancı Hakem Düdük Çalacak
AB'den Facebook'a Yaptırım Uyarısı
AB'den Facebook'a Yaptırım Uyarısı
Belçika'da Ryanair Çalışanları Greve Gidecek
Belçika'da Ryanair Çalışanları Greve Gidecek
Avusturya'da Gayriresmi AB Zirvesi Başladı
Avusturya'da Gayriresmi AB Zirvesi Başladı
Bulgaristan Hükümetinde Üç Bakan Değişti
Bulgaristan Hükümetinde Üç Bakan Değişti
BM'den İdlib'e 21 Tırlık Yardım
BM'den İdlib'e 21 Tırlık Yardım
Beyinde Bilişsel Beceri Kaybından Önce “Zombi Hücreler“ Kümeleniyor
Beyinde Bilişsel Beceri Kaybından Önce “Zombi Hücreler“ Kümeleniyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim