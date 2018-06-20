Moon'dan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklama!



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore ve Rusya'nın Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefini paylaştığını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, Rus medyasına verdiği röportajda, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile Avrasya kıtasında barış ve ortak refah vizyonunu paylaşıyoruz. Putin ve ben, aynı zamanda, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve barış ortamının oluşturulması yönünde ortak bir amaca sahibiz." dedi.

Moon, "Rusya'nın ekonomik gelişmesi için sürdürdüğü Yeni Doğu Politikası ile bizim yeni büyüme motorumuzu güvence altına almak için hazırladığımız Yeni Kuzey Politikası arasında birçok benzerlik var. Bu alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirmenin yollarını görüşmeyi arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kore Yarımadası'nda barış ortamı oluşturulur oluşturulmaz Güney-Kuzey ekonomik iş birliği adına ciddi bir dönemin başlayacağına işaret eden Moon, "Bunun, Rusya'nın da dahil olduğu üç yönlü bir iş birliği olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin önemine değinen Moon, Güney Kore ve Rusya'nın, demir yolları, doğal gaz ve elektrik gibi alanlarda ekonomik iş birliğini genişletmeye başlaması gerektiğini, bu iş birliğine Kuzey'in de sonradan katılabileceğini vurguladı.Moon ve Putin'in, cuma günü görüşmesi bekleniyor.