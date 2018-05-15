Moody’sten Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirme

Londra, 15 Mayıs 18 : Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemine ilişkin değerlendirme notu yayımladı. Değerlendirmede, Türk bankacılık sisteminin görünümü, finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskler nedeniyle negatif olduğu belirtildi.



Türk bankalarının faaliyet ortamının; yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz parasal politika, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik oranı gibi unsurların birleşimi nedeniyle zorlu seyretmeye devam edeceği kaydedilen değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi:



"Bu unsurlar, kredi talebini ve borç alanların geri ödeme kapasitesini baskılayabilir. Moody’s, Türkiye’nin ekonomik büyümesini 2018 yılında yüzde 4’e, 2019 yılında yüzde 3,5’a gerilemesini beklemektedir. Moody’s’e göre toplamda resim, Türkiye’nin dış şoklara ilişkin risklerinin halen düşük olmakla birlikte yükseldiğine işaret etmektedir. Bu durum, Türkiye’nin bankacılık sistemini yatırımcı güveninde kayba karşı daha hassas kılmaktadır."









Değerlendirmede, Türk bankalarının varlık kalitesinin; zorlu faaliyet ortamı, yüksek borca sahip olanların yaşadığı finansal zorluklar ve inşaat sektöründeki zayıflama nedeniyle bozulma olasılığının bulunduğu kaydedildi.Sorunlu kredilerin 2017\'deki yüzde 3 seviyesinden bu yılın sonunda yüzde 4 seviyesine yükselmesinin beklendiği kaydedilen değerlendirmede, "Türk lirasındaki değer kaybının devam etmesine ve kredi büyümesinin iç sermaye üretim seviyesinin üzerinde seyretmesine rağmen bankaların sermaye seviyesi yeterli düzeyde." denildi.(AA/FG)