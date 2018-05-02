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Moody\'s\'ten Almanya Kredi Piyasası Değerlendirmesi

Londra, 2 Mayıs 18 (.): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Alman tüketici kredisi piyasasının, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

Moody\'s\'ten Almanya Kredi Piyasası Değerlendirmesi

Londra, 2 Mayıs 18 (.): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Alman tüketici kredisi piyasasının, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Moody\'s\'ten Almanya Kredi Piyasası Değerlendirmesi

Londra, 2 Mayıs 18 (.): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Alman tüketici kredisi piyasasının, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

 

Moody’s\'ten yapılan açıklamada, Almanya\'nın kredi piyasası ve ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

 

Açıklamada, Alman tüketici kredisi piyasasının, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edeceği belirtilerek, "Bu, Alman varlık destekli tahvilleri de destekleyecektir." denildi.

 

Alman ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,2, gelecek yıl ise yüzde 1,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde olumsuz demografik eğilimler sonucu istihdam artışının hız kesebileceği, ekonomik büyümenin azalabileceği kaydedildi.

(AA/HUR/ŞEB)

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