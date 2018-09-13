Moody's: “Anlaşmasız Brexit İngiliz Ekonomisine Zarar Verir”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmaksızın ayrılmasının İngiltere ekonomisine zarar vereceğini bildirdi.



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasına ilişkin olasılığın son aylarda yükseldiği, böyle bir senaryonun gerçekleşmesinin İngiliz ekonomisine zarar verebileceği kaydedildi.



Açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılmasının İngiltere’de farklı sektörlerdeki borçlanıcılar için de kredi negatif unsur olarak görüldüğü belirtildi.



Moody's açıklamasında İngiltere’nin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılmasının İngiltere’nin mali, ekonomik ve kurumsal gücüne zarar verebileceği, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda İngiliz sterlininde sert değer kayıplarının yaşanabileceği, geçici olsa da enflasyonun yükselebileceği, reel gelirler üzerinde baskının oluşabileceği belirtildi.



Bunun sonucu olarak İngiltere’de hane halkı harcamalarının azalabileceği, büyümenin hız kesebileceği, resesyona girme riskinin artabileceği bildirilen açıklamada, ülkenin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılması durumunda şirketlerin ortaya çıkabilecek gümrük uygulamaları ve düzenlemelerden olumsuz yönde etkilenebileceği vurgulandı.



Açıklamada, İngiltere’de bu senaryonun gerçekleşmesinden en olumsuz etkilenebilecek sektörlerin otomotiv, havacılık ve kimya sektörleri olduğu kaydedilerek İngiliz bankacılık sektörünün toplam kredi temellerinin de düşük karlılık ve varlık kalitesinden olumsuz etkilenebileceği vurgulandı.



İngiliz bankalarının yüksek likidite seviyesi nedeniyle olası negatif etkileri geçiştirebileceğinin altı çizilen açıklamada, ancak ülkedeki sigorta şirketlerinin gelirleri üzerinde de baskının oluşabileceği, zayıf ekonominin tüketicilerin sigortacılık ürünlerine olan talebinin azalmasına neden olabileceği bildirildi.



Konuya ilişkin olarak açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s’in EMEA Bölgesi Baş Kredi Sorumlusu Collin Ellis, “İngiltere’nin ve AB’nin nihayetinde bir anlaşma vararak hepsini olmasa bile mevcut ticaret anlaşmalarını muhafaza edeceğini düşünüyoruz. Fakat buna rağmen son aylarda İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılma olasılığının arttığına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.