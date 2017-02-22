Montreal, Abd'den Gelenlere ‘’sığınma Şehri’’ İlan Edildi

KANADA'NIN MONTREAL ŞEHRİ, ABD’DEN KAÇARAK ÜLKEYE SIĞINAN VE HENÜZ HİÇBİR YASAL STATÜLERİ OLMAYANLAR İÇİN ‘’SIĞINMA ŞEHRİ’’ İLAN EDİLDİ

Montreal, 22 Şubat 17 : Kanada’nın Montreal kenti, belediye meclisinin oybirliği ile aldığı kararla ‘’sığınma şehri’’ ilan edildi.

Montreal Belediye Başkanı Denis Coderre alınan karar gereği, ABD ile Kanada sınırından yürüyerek geçip Kanada’ya sığınanlara, yasal belgeleri olmasa bile her türlü hizmetin verileceğini açıkladı. Coderre, bu hareketin simgesel olmadığını ve güvenlikten ödün vermeden, savunmasız kişilere yardımcı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikaları sonrası, Quebec eyaleti ile ABD arasındaki sınırı, soğuk ve kış şartlarına rağmen yürüyerek geçen sığınmacıların durumu, Montreal Belediye Meclisi’nde ele alındı.

Mecliste oybirliği ile alınan karar uyarınca, henüz hiçbir belgesi olmayan kişilerin, sınır dışı edilmekten korkmadan resmi kurumlardan hizmet alabilmeleri hükme bağlandı. Buna göre, ABD’den geçip Montreal’e sığınanlara, başta sağlık hizmeti olmak üzere, resmi kurum ve kuruluşlardan barınma, yiyecek ve giyecek hizmeti verilecek. Bu kişilerin, ülkedeki yasal statüleri için de gereken işlemler eşzamanlı olarak yürütülecek.

YARDIM KAMPANYALARI BAŞLATILDI

Bu arada Montreal ve çevresindeki kentlerde bulunan Müslümanlara ait yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşu da, çoğunluğu ABD Başkanı Trump’ın yasak koyduğu 7 Müslüman ülkenin vatandaşı olan sığınmacılar için kampanya başlattı. Açılan kampanyalar ile halktan, özellikle kışlık giyecek olmak üzere, kalacak yer, ev eşyaları, yiyecek ve para yardımında bulunmaları isteniyor.

Benzer kampanyalar Manitoba, Saskatchewan ve Ontario eyaletlerine bağlı kentlerde de düzenleniyor. Bu eyaletlerdeki kampanyalara, kiliseler ve başka STK’lar da destek veriyor.

Öte yandan Montreal merkezli insan hakları örgütü Sınır Ötesi Dayanışma adına yapılan açıklamada, belediyenin kararı memnunlukla karşıladı. Sınır Ötesi Dayanışma Grubu, ‘’Ancak Montreal, ‘kolay sembolizmin’ ötesinde adımlar atmalı. Montreal polisinin düzenli olarak belgesiz göçmenleri tutuklayıp Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı polislerine teslim etmekten vazgeçmesi gerekir. Bu uygulama derhal durdurulmalı’’ açıklamasında bulundu.

Bu arada ABD’den Kanada’ya sadece Quebec eyaletinde 2016 yılının Ocak ayında 137 kişi sığınma talebi ile giriş yaparken, bu rakam 2017 Ocak ayında yüzde 230 artışla 452 oldu. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı verilerine göre, bu türden insan hareketinin neredeyse hiç yaşanmadığı Manitoba’nın sınır kasabalarından, ocak ayından bu yana sınırı yürüyerek geçip Kanada’ya sığınan Müslümanların sayısı 400’ü geçti.

(AA/ÖZ/ŞEB)