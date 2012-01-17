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Molotofa tüfekle yanıt

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kişi, molotofkokteyli attıkları otelin özel güvenlik görevlisi tarafından....

Molotofa tüfekle yanıt

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kişi, molotofkokteyli attıkları otelin özel güvenlik görevlisi tarafından....

17 Ocak 2012 Salı 22:13
Molotofa tüfekle yanıt
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kişi, molotofkokteyli attıkları otelin özel güvenlik görevlisi tarafından pompalı tüfekle yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulu Camii karşısında bulunan Divan Oteli'ne kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Bunun üzerine bir otel görevlisi pompalı tüfekle, molotofkokteyli atan kişilere ateş açtı.

Olayda, K.E. ve O.D. bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden, saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kimliği açıklanmayan otel güvenlik görevlisi ifadesine başvurulmak gözaltına alındı.

Olay yerinde bir de el yapımı patlayıcı bulundu. Bomba imha uzman ekipleri inceledikleri patlayıcıyı emniyete götürdü.

Son Güncelleme: 17.01.2012 22:13
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırMolotofSuriçi
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