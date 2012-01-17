Molotofa tüfekle yanıt

Edinilen bilgilere göre, Ulu Camii karşısında bulunan Divan Oteli'ne kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Bunun üzerine bir otel görevlisi pompalı tüfekle, molotofkokteyli atan kişilere ateş açtı.

Olayda, K.E. ve O.D. bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden, saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kimliği açıklanmayan otel güvenlik görevlisi ifadesine başvurulmak gözaltına alındı.

Olay yerinde bir de el yapımı patlayıcı bulundu. Bomba imha uzman ekipleri inceledikleri patlayıcıyı emniyete götürdü.