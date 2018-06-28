"möller\'in Kıbrıs Sorununa İlişkin Demeci Kendi Görüşü"

Cenevre, 28 Haziran 18 : Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Möller\'in, “Atina-Makedonya Haber Ajansı”na verdiği ve Kıbrıs sorununa dair aşırı iyimser hususları dile getirdiği demecindeki görüşlerin kendi şahsi düşüncelerini yansıttığı ifade edildi.AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna cevaben, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü’nün Basın Sözcüsü AlessandraVellucci, Genel Direktör Möller’in sözlerinin eski tecrübesi ışığında tamamen şahsi düşüncelerini...



Cenevre, 28 Haziran 18 : Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Möller\'in, “Atina-Makedonya Haber Ajansı”na verdiği ve Kıbrıs sorununa dair aşırı iyimser hususları dile getirdiği demecindeki görüşlerin kendi şahsi düşüncelerini yansıttığı ifade edildi.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna cevaben, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü’nün Basın Sözcüsü AlessandraVellucci, Genel Direktör Möller’in sözlerinin eski tecrübesi ışığında tamamen şahsi düşüncelerini yansıttığını ve BM’nin resmi pozisyonu olmadığını belirtti.

Möller, 2006-2008 yıllarında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği görevini yürütmüştü.

(AA/GÖZ/GUR)

