banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi...
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20...
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak...
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den...
banner282

Moğolistan\'da 120 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu

Ankara, 19 Ekim 18 (.): Moğolistan\'da 120 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili keşfedildi.

Moğolistan\'da 120 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu

Ankara, 19 Ekim 18 (.): Moğolistan\'da 120 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili keşfedildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Moğolistan\'da 120 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu
Ankara, 19 Ekim 18 (.): Moğolistan\'da 120 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili keşfedildi.
Şinhua ajansının haberine göre, arkeologlar Ejinaoer bölgesinde yürüttükleri çalışma sırasında dinozor fosili buldu.
Bulunan fosilin 120 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen klasik uzun boyunlu olan "sauropod" familyasından bir türe ait olduğu tahmin ediliyor.
Parçalanmış haldeki fosil üzerinde yapılan çalışmalar sonucu dinozorun 17 metre uzunluğa sahip olduğu açıklandı.
Keşfin, gelecekte yapılacak çalışma ve aramalara ışık tutması yönünden önemli olduğuna dikkat çekildi.
(AA/TUĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon
Japonya'da Kredi Kartı Boyutunda Telefon
Güney Kore'den Trump'a Tepki
Güney Kore'den Trump'a Tepki
Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Suudi Prens'in Yardımcısı, Kaşıkçı'dan Saatler Önce Konsolosluğa Girmiş
Suudi Prens'in Yardımcısı, Kaşıkçı'dan Saatler Önce Konsolosluğa Girmiş
Pence'ten
Pence'ten "kaşıkçı" Açıklaması
Nikaragua'daki Şiddetli Yağış
Nikaragua'daki Şiddetli Yağış
“kaşıkçı'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum
“kaşıkçı'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum"
Kongo’da Ebola Salgınından Ölenler109'a Yükseldi
Kongo’da Ebola Salgınından Ölenler109'a Yükseldi
Hindistan'daki Kasırga 57 Can Aldı
Hindistan'daki Kasırga 57 Can Aldı
Basına Bilgi Sızdıran Eski Fbı Ajanına 4 Yıl Hapis
Basına Bilgi Sızdıran Eski Fbı Ajanına 4 Yıl Hapis

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim