Moğolistan'da Yıl Başından Bu Yana Meydana Gelen Sellerde 63 Kişi Yaşamını Yitirdi

Moğolistan'da yıl başından bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre, Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına ve sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 2018'in başından beri meydana gelen sellerde 15'i çocuk 63 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, temmuz ayında etkili olan yağışların ağustosta da devam edeceği tahmininde bulundu.