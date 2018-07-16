banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
İçişleri Bakanlığı: “Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Tuzla kavşağında korkunç kaza!
TUZLA KAVŞAĞINDA KORKUNÇ KAZA!
Misafirler hırsız mı çıktı?
MİSAFİRLER HIRSIZ MI ÇIKTI?
banner282

Mogherını: “ABD'ye Kimi Dost Olarak Gördüğünü Sormak Lazım“

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi "düşman" olarak nitelemesiyle ilgili olarak Trump yönetimine kimi dost olarak gördüğünü sormak gerektiğini söyledi. 

Mogherını: “ABD'ye Kimi Dost Olarak Gördüğünü Sormak Lazım“

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi "düşman" olarak nitelemesiyle ilgili olarak Trump yönetimine kimi dost olarak gördüğünü sormak gerektiğini söyledi. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:35
Mogherını: “ABD'ye Kimi Dost Olarak Gördüğünü Sormak Lazım“

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi "düşman" olarak nitelemesiyle ilgili olarak Trump yönetimine kimi dost olarak gördüğünü sormak gerektiğini söyledi. 

Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Dışişleri Konseyi Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Mogherini, "Ben bir gazeteci olsaydım, ABD Başkanı'na kimi dost olarak gördüğünü sorardım. AB olarak biz kimin dostumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. ABD dostlarımızdan biri. Yönetimdeki değişimler ülkeler ve halklarımız arasındaki dostluğu değiştiremez." ifadelerini kullandı. 

 ABD'nin yanı sıra dünya genelinde de AB'nin birçok dostu olduğuna dikkati çeken Mogherini, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticaret anlaşmaları imzalanacağını anımsattı.

"AB'NİN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" 

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizim çok düşmanımız var. Ticarette bize yaptıkları konusunda AB'nin düşman olduğunu düşünüyorum. Şimdi AB'den beklemezsiniz ama düşmanlar." şeklinde konuşmuştu. 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'a cevaben soysal medya hesabında, "ABD ve AB çok yakın dosttur. Aksi yönde olduğunu iddia eden yalan haber yaymaktadır." mesajını paylaşmıştı.

 


banner288
Son Güncelleme: 16.07.2018 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Kupası’nda Rusya’ya 25 Milyon Siber Saldırı!
Dünya Kupası’nda Rusya’ya 25 Milyon Siber Saldırı!
“Rus Gazı Avrupa İçin Büyük Önem Taşıyor“
“Rus Gazı Avrupa İçin Büyük Önem Taşıyor“
Nikaragua’da 3 Ayda 300 Kişi Öldü!
Nikaragua’da 3 Ayda 300 Kişi Öldü!
Trump'tan Avrupa Birliği'ne “düşman“ nitelemesi
Trump'tan Avrupa Birliği'ne “düşman“ nitelemesi
Tunus'ta hükümet krizi
Tunus'ta hükümet krizi
G7 dışişleri bakanlarından Malezya uçağı için açıklama...
G7 dışişleri bakanlarından Malezya uçağı için açıklama...
Washıngton Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı
Washıngton Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı
Hindistan'da yollardaki çukurlar bir yılda 3 bin 600 can aldı
Hindistan'da yollardaki çukurlar bir yılda 3 bin 600 can aldı
Gözler bugünkü Trump-Putin zirvesinde
Gözler bugünkü Trump-Putin zirvesinde
BM Koordinatöründen İsrail'e çocuklara ateş etmeme çağrısı
BM Koordinatöründen İsrail'e çocuklara ateş etmeme çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim