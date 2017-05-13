Model Oıc Zirvesi Bakü'de Yapıldı

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ve Azerbaycan hükümeti tarafından Bakü'de 2017 "Model OIC" diplomasi simülasyon zirvesi yapıldı.

BAKÜ'DE DÜZENLENEN 2017 "MODEL OIC" DİPLOMASİ SİMÜLASYON ZİRVESİ SONUNDA ALINAN KARARLARDA FETÖ VE DEAŞ İLE ULUSLARARASI ARENADA ORTAK MÜCADELENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bakü, 13 Mayıs 17 : İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ve Azerbaycan hükümeti tarafından Bakü'de 2017 "Model OIC" diplomasi simülasyon zirvesi yapıldı.

Geleceğin diplomatlarına uluslararası ilişkiler, etkili iletişim ve çok yönlü diplomasi alanında teorik ve pratik eğitimin verildiği zirvenin kapanış törenine İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Öztürk, Başbakanlık Müşaviri Mehmet Babacan, İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Genel Sekreteri Faysal Abdulaziz El Nassar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerin diplomatik misyon başkanları katıldı.

İKGF-Dİ Başkanı İskandarov, diplomasi ile akademik eğitimi birleştiren "Model OIC"nin son 4 yıl içinde dünyada benzeri olmayan bir uluslararası harekete dönüştüğünü söyledi.

İskandarov, Model OIC'nin Birleşmiş Milletler modelinden ayrıldığı en önemli noktanın, genç liderler tarafından alınan kararların gerçek diplomasi alanına taşınması olduğunu ifade etti.

Zirvenin kapanış konuşmalarını yapan diğer yetkililer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcı Mihriban Aliyeva'nın himayesinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde, Model OIC gibi entelektüel gençlik yetiştirmeye yönelik bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

FETÖ VE DEAŞ İLE ORTAK MÜCADELE...

İİT üyesi 35 ülkeden yaklaşık 100 gencin 2 gün boyunca diplomatik müzakereler sonucu kabul ettiği 55 maddelik karar taslağında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve DEAŞ ile uluslararası arenada ortak mücadelenin önemi, mülteci sorunu, Hocalı katliamının uluslararası arenada tanınması, İslamofobi ve gençliğin radikalleşmesi tehdidine karşı ortak programların uygulanması gibi konular yer aldı.

Ekonomik entegrasyonun artırılmasının önemine işaret edilen kararlarda, İİT ülkelerinin kalkınması için üye ülkeler arası ekonomik bürokrasinin azaltılması ve ekonomik entegrasyonu hızlandıracak politikaların hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

İslamofobi ile mücadele için çok yönlü politika geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan kararlarda, Türkiye'de gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nin düzenli olarak icra edilmesinin İslamofobi ile etkin mücadele için önemli bir uluslararası diplomasi enstrümanı olacağı belirtildi.

Tören sonunda simülasyon çalışmasında başarılı olan gençlere çeşitli ödüller takdim edildi.

"Model OIC" etkinliğinin ilki 2011'de Türkiye'de, ikicisi 2012'de Tataristan'da, üçüncüsü 2013'te Malezya’da, dördüncüsü 2016'da İran'da gerçekleştirilmişti.

(AA/RU/SEL)