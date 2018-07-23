banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95453
ALTIN
187.965
DOLAR
4.7569
STERLİN
6.2384
EURO
5.5607
Alayköy’de Yangın...Çöplük Alanda Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı!
Alayköy’de Yangın...
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
banner282

Mnuchin : ''Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz“

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 Toplantısı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD'nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türünde yorumların doğru olmadığını belirterek,

Mnuchin : ''Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz“

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 Toplantısı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD'nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türünde yorumların doğru olmadığını belirterek,

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Mnuchin : ''Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz“

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 Toplantısı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD'nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türünde yorumların doğru olmadığını belirterek, "Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz." dedi. 
Mnuchin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ardından basın brifingi düzenledi.
Hafta sonunda katıldığı 14 ikili görüşme ve 8 oturumun çok verimli geçtiğini ifade eden Mnuchin, "Toplantılardan genel anlamda daha memnun kalamayacağımı belirtmek istiyorum." yorumunda bulundu. 
Mnuchin, görüşmelerde dengeli ticaret, terörizmin finansmanı, kripto varlıklar ve finans sektörüne yönelik siber saldırılar gibi birçok konunun gündeme geldiğini kaydederek, toplantı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD’nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türündeki yorumların doğru olmadığını vurguladı. 
"G20 Toplantısı süresince Çin'le tıkanan müzakere sürecine yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediği" sorusunu yanıtsız bırakan Mnuchin, "Özel olarak yaptığımız ya da yapmadığımız görüşmeler hakkında yorum yapmayacağım." dedi. 
Bir başka soru üzerine, "Burada kendimi hiç izole edilmiş hissetmedim." açıklamasında bulunan Mnuchin, ayrıca G20 sonuç bildirisi açısından geçen yılın mart ayında ilk kez Hamburg'da katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın aksine bu sefer hiçbir sorunun yaşanmadığını söyledi.
Mnuchin, G20 sonuç bildirisinde yer alan ya da almayan bir ibareye gereğinden fazla önem gösterilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Sonuç bildirilerinin vermek istediğimiz mesaj açısından önemli olduğunu düşünüyorum ancak bir cümleyi gereğinden fazla analiz etmeyin ve endişelenmeyin. Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi, uluslararası basında en fazla dikkati çeken noktalardan biri olmuştu. 
Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan "Korumacı politikalardan kaçınacağız" ibaresi, geçen yılın mart ayında Almanya'da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Aşı Üreticileri Hakkında Soruşturma Başlatıyor
Çin Aşı Üreticileri Hakkında Soruşturma Başlatıyor
Srebrenitsa Annesi Mehmedovic Vefat Etti!
Srebrenitsa Annesi Mehmedovic Vefat Etti!
Vietnam'da Son Tinh Tayfununda Ölenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi!
Vietnam'da Son Tinh Tayfununda Ölenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi!
Kanada'dan 50 Beyaz Baretliye Oturum İzni!
Kanada'dan 50 Beyaz Baretliye Oturum İzni!
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Tunus'ta!
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Tunus'ta!
Ürdün Suriye'deki “beyaz Baretliler“e Geçiş İzni Verdi!
Ürdün Suriye'deki “beyaz Baretliler“e Geçiş İzni Verdi!
G20 Toplantısı'ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı!
G20 Toplantısı'ndan Ticaret Karşıtı Mesaj Çıkmadı!
Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı
Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı
Pompeo ile Lavrov arasında telefon görüşmesi
Pompeo ile Lavrov arasında telefon görüşmesi
İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti
İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim