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Mıstura: "erdoğan Ve Putin İdlib İçin Görüşmeli"

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA:

Mıstura: "erdoğan Ve Putin İdlib İçin Görüşmeli"

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA:

05 Eylül 2018 Çarşamba 06:50
Mıstura:
BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA: "(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN) İKİNİZİN YAPACAĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ, TAHRAN ÖNCESİNDE DAHİ BÜYÜK FARK YARATABİLİR"

"İDLİB\'DE SAVAŞTAN KAÇINILMASINI DİLEMEYE, UMUT ETMEYE VE İSTEMEYE DEVAM EDİYORUZ" (SİVİLLER) BİR BİLİNMEZİN İÇİNDE SIKIŞIP KALDILAR. HEPİMİZ BİLİYORUZ Kİ EL NURSA BM\'NİN TERÖRİST LİSTESİNDE YER ALAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ ANCAK ORADA BULUNAN DİĞERLERİ TERÖRİST DEĞİL VE İDLİB SAVAŞININ BEDELİNİ ONLAR ÖDEMEMELİ"

Ankara, 5 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib\'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'e "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir." diye seslendi. 

Mistura, danışmanı Jan Egeland ile Uluslararası Suriye Destek Grubu\'nun İnsani Erişim Çalışma Grubuna ilişkin BM Cenevre Ofisi\'nde basın toplantısı düzenledi.

Suriye\'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki son durumu değerlendiren Mistura, Suriye\'de daha önce yaşananlardan ders çıkarılarak mevcut durumun siyasi ve askeri açıdan dikkatlice ele alması gerektiğini vurguladı.

Mistura, "İdlib\'de savaştan kaçınılmasını dilemeye, umut etmeye ve istemeye devam ediyoruz." dedi.

Süreçte çözüme ulaşılması için anahtar konumda olan Türkiye ve Rusya arasında görüşmeler yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulayan Mistura, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin\'e seslenerek "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir." ifadesini kullandı.

Mistura, Erdoğan ve Putin\'in teknik görüşmelerin dışında bire bir görüşmesinin etkili olacağını vurgulayarak "Biliyorum ki Başkan Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ile görüştüğünde geçmişteki görüşmelerde olduğu gibi makul, mantıklı, dramatik olmayan bir çözüm ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

İdlib\'de sürdürülebilir bir sonucun elde edilmesinin imkânsız olmadığını vurgulayan Mistura, İran, Rusya ve Türkiye\'nin katılımıyla 7 Eylül\'de Tahran\'da düzenlenecek Suriye toplantısının önemine de dikkati çekti.

ÖNCELİK SİVİLLERİN KORUNMASI

Mistura, İdlib\'de önceliğin sivillerin korunması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İdliblilerle tanışmanızı dilerim. Bugün bile birçoğu ile tanıştım. Onlar kadın, erkek, öğretmen, sağlık çalışanı, mühendis, çocuklar. Yani sadece siviller. Bir bilinmezin içinde sıkışıp kaldılar. Hepimiz biliyoruz ki El Nursa BM\'nin terörist listesinde yer alan bir terör örgütü ancak orada bulunan diğerleri terörist değil ve İdlib savaşının bedelini onlar ödememeli."

Mistura, BM\'nin İdlib\'de savaş ortamına dönülmemesi çağrısı yaparken bir yandan da en kötü senaryoya hazırlıklı olarak sivillerin "koruma altında ve gönüllü tahliyesi"ne yardımcı olabilme görevi olduğunu söyledi. 
Kendini tehlike altında hisseden sivillerin İdlib\'den ayrılmak istemesi durumunda kuzey, güney ya da doğuya, her yöne gidebileceklerini söyleyen Mistura, BM\'nin bu süreçte hangi yöne giderlerse gitsinler sivillerin yanında olmak için hazırlıklı olduğunu belirtti. 

Mistura, İdlib\'de kimyasal silah kullanımına ilişkin bir risk olduğuna ve klor gazı kullanılabileceğine dikkati çekerek kimyasal silah kullanımından kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"İDLİB İNSANLARIN GÜVENLİ BULUP GELDİĞİ YER"

Egeland ise Türkiye, Rusya ve İran\'ın Tahran\'da yapacakları görüşmeden siviller için umut teşkil edecek bir sonuç çıkmasını umduğunu belirterek ABD, batılı ülkeler ve Körfez ülkelerine İdlib için ellerinden geleni yapma çağrısında bulundu.

"İdlib başka bir yere benzemiyor çünkü burası insanların güvenli bulduğu için kaçıp geldiği yerdi." diye konuşan Egeland, İdlib\'deki durumun sahada yapılacak müzakereler yoluyla çözülebileceğini kaydetti.

(AA/RU/gül)

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