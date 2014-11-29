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Mısır'daki Saldırının Sorumluluğunu "Sina Vilayeti" Üstlendi

Mısır'da, IŞİD'e biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti adlı örgüt, güvenlik güçlerini hedef alan dünkü saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Mısır'daki Saldırının Sorumluluğunu "Sina Vilayeti" Üstlendi

Mısır'da, IŞİD'e biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti adlı örgüt, güvenlik güçlerini hedef alan dünkü saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

29 Kasım 2014 Cumartesi 10:06
Mısır'daki Saldırının Sorumluluğunu
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 Mısır'da, IŞİD'e biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" adlı örgüt, güvenlik güçlerini hedef alan dünkü saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Kahire, Kalyubiye ve Sina'da güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendikleri belirtilerek, "Kahire'nin doğusunda bulunan Süveyş Köprüsü'nde 3 askerin, Kalyubiye'de de 1 askerin öldürüldüğünü, Sina'ya bağlı Ariş kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ise 1 polisin hayatını kaybettiği, çok sayıda polisin yaralandığı" ifade edildi.

Emniyet kaynakları, dün Kahire ve Kalyubiyye kentlerinde meydana gelen şiddet olaylarında 1'i general 2 subayın yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını duyurmuştu. Ariş kentinde de yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivil ile 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedilmişti.

Mısır ordusuna karşı saldırılarıyla tanınan Ensar Beyt el-Makdis örgütü, IŞİD'e katıldıktan sonra adını "Sina Vilayeti'"olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

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