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Mısır'daki Bombalı Saldırılar

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasından bu yana geçen süre içerisinde meydana gelen bombalı saldırılarda 137 kişinin öldüğü, 521 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.

Mısır'daki Bombalı Saldırılar

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasından bu yana geçen süre içerisinde meydana gelen bombalı saldırılarda 137 kişinin öldüğü, 521 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.

16 Aralık 2014 Salı 07:38
Mısır'daki Bombalı Saldırılar
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MISIR'DA ASKERİ DARBEDEN BU YANA GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN BOMBALI SALDIRILARDA 137 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 521 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

 Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasından bu yana geçen süre içerisinde meydana gelen bombalı saldırılarda 137 kişinin öldüğü, 521 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.

Mısır Haber Ajansı'nın (MENA) İçişleri bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Hani Abdullatif'ten naklettiği haberde, 30 Haziran 2013 ila 15 Aralık 2014 tarihleri arasında bin 807 bomba ya da patlayıcı madde ihbarı alındığı belirtildi.

İhbarlardan sadece 534'ünün doğru çıktığı, bunlardan 402'sinin etkisiz hale getirildiği, yaşanan 132 patlamada ise 137 kişinin hayatını kaybettiği, 521'inin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, güvenlik güçlerinin bu süre içinde "bin 476 kişiyi bünyesinde barındıran 191 terör hücresini çökerttiği, Suriye'de savaştıktan sonra ülkeye dönen 60 kişinin de yakalandığı" ifade edildi.


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