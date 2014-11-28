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Mısır'da Şiddet Olayları: 2 Ölü

Mısır'da meydana gelen şiddet olaylarında 1'i general 2 subayın öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da Şiddet Olayları: 2 Ölü

Mısır'da meydana gelen şiddet olaylarında 1'i general 2 subayın öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

28 Kasım 2014 Cuma 12:01
Mısır'da Şiddet Olayları: 2 Ölü
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KAHİRE VE KALYUBİYYE KENTLERİNDE MEYDANA GELEN ŞİDDET OLAYLARINDA 1'İ GENERAL 2 SUBAY HAYATINI KAYBETTİ, 3 ASKER YARALANDI

 Mısır'da meydana gelen şiddet olaylarında 1'i general 2 subayın öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin başkenti Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü'nde alınan güvenlik önlemlerini kontrol eden bir tuğgeneral kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda tuğgenerale refakat eden bir astsubay ve bir askerin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan El-Kalyubiyye İl Emniyet Müdürü Mahmud Sami de Ebu Za'bel köyünde bir yarbayın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

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