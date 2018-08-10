Mısır’da Sfenks sürprizi… Yer altından çıktı

Mısır’ın en turistik bölgelerinden biri olan Karnak ve Luxor bölgesinde olağanüstü bir keşif yapıldı… Ülkenin en ikonik yapılarından piramit ve sfenkslerin bulunduğu bölgedeki bir otoyol kenarında yapılan kazılarda 4.000 yıldan daha eski bir yapı bulundu.

Toprak altında bulunan sfenksin çıkarılmasının zaman alacağı ifade edildi.

Uzmanlar ve Mısırlı yetkililer yapıları incelerken, bunun M.Ö. 2500’de yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada Firavun Khafre döneminde yapıldığı düşünülen sfenksin büyük boyutlarda olduğu açıklandı. Tarihi Eserlerden Sorumlu Genel Direktör Muhammed Abel Aziz, “Kazı çalışmaları durduruldu, aslan bedeninde insan kafası olan bir heykel keşfedildi. Toprağın altında ve bunu çıkarmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Aziz, heykelin eski olmasından dolayı çalışmaların yavaş ilerlediğini aktardı.