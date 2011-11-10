Mısır'da petrol boru hattına saldırı

Mısır'ın Sina yarımadasında, komşu İsrail ile Ürdün'ün yakıt ihtiyacını karşılayan petrol boru hattına bombalı saldırı düzenlendi.

Mısırlı güvenlik yetkilileri, El Ariş kenti yakınındaki petrol boru hattında sabah erken saatlerde meydana gelen patlama sonucu boru hattının bir bölümünün hasar gördüğünü ve petrol ihracatının durduğunu belirtti.

İsimleri gizli kalmak koşuluyla konuşan yetkililer saldırının kimin tarafından yapıldığına ilişkin açıklamada bulunmadı. Daha önce düzenlenen başka bir saldırı nedeniyle hasar gördükten sonra onarılan petrol boru hattından bir ay kadar önce tekrar petrol pompalanmaya başlanmıştı.

Gözlemciler, daha önce petrol boru hattına düzenlenen saldırılardan, Sina yarımadasındaki faaliyetlerini artıran El Kaide terör örgütü ile bağlantılı militan gruplarının sorumlu tutulduğuna dikkati çekiyor.