Mısır'da Darbe Karşıtı Gösterilerde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiyye ilinde düzenlenen darbe karşıtı gösteride 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.

Mısır içişleri bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İskenderiyye'nin Kabo meydanında toplanan yaklaşık 50 kişiden oluşan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) taraftarı göstericinin yolu keserek araç lastiği yaktıkları, bölgede bulunan halkla çatıştıkları ve ateşli silah kullandıkları ifade edildi.

Açıklamada, polisin göstericiler ile bölge halkı arasında çıkan çatışmalara müdahale ederek İhvan taraftarı 3 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan birinin yanında bir av tüfeğiyle bir miktar fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Yahya İbrahim Muhammed Halil'in göğsünden yaralandığı ifade edilen açıklamada, üniversite hastanesine kaldırılan gencin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Bu arada, yakınlarının Halil'in ölümünden sorumlu tuttukları İhvan suçlamayı reddetti.

İhvan'ın da desteklediği Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak'tan bir yetkili, Halil'in ölümünün sorumlusunun, gösteriyi müdahale ederek dağıtan polis olduğunu savundu. Yetkili, gösterinin barışçıl bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise çatışan tarafları ayırmak için polisin av tüfeği kullandığını, Halil'in yanı sıra bazı göstericilerin, açılan ateş sonucu yaralandığını belirtti.