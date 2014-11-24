Mısır'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü

SİNA'DA YOLA DÖŞENEN BOMBANIN PATLAMASI SONUCU 1 ASKER ÖLDÜ

Mısır'ın Kuzey Sina ilinde askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda, 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Sina'daki El-Ariş sahil yoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu üsteğmen Ahmed Bekr'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada ise bombalı saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 polisin yaralandığı ifade edildi.

Mısır ordusu Eylül 2013'ten bu yana "tekfirci" ve "terörist" ilan ettiği gruplara yönelik başta Kuzey Sina olmak üzere pek çok ilde geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.

Kuzey Sina'da 24 Ekim'de iki güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 30 kişi ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Gazze hududundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması talimatı verilmiş, bölgede 3 aylık olağanüstü hal ilan edilerek askeri operasyonlar başlamıştı.