Mısır'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü

KAZADA 4 SUBAY ÖLDÜ

Mısır'da teknik arıza nedeniyle düşen askeri uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır ordu sözcüsü tuğgeneral Muhammed Semir, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak askeri tatbikatında teknik arıza nedeniyle bir uçağın düştüğünü belirtti.

Uçak kazasının akşam saatlerinde meydana geldiğini aktaran ancak kaza yerine ilişkin bilgi vermeyen Semir, 2'si BAE'den 4 subayın yaşamını yitirdiğini aktardı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde de 4 subaydan oluşan mürettebatın öldüğü ifade edildi.