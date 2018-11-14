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Mısır İle Kuveyt Arasında Bayan Milletvekili Krizi

KUVEYTLİ BAYAN MİLLETVEKİLİ HAKKINDA

Mısır İle Kuveyt Arasında Bayan Milletvekili Krizi

KUVEYTLİ BAYAN MİLLETVEKİLİ HAKKINDA

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Mısır İle Kuveyt Arasında Bayan Milletvekili Krizi
KUVEYTLİ BAYAN MİLLETVEKİLİ HAKKINDA "MISIR\'A GİRİŞ YASAĞI GETİRİLMESİ" İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Kahire, 14 Kasım 18 : Mısır\'da Kuveytli bayan milletvekili Safa el-Haşim için "Mısır\'a giriş yasağı getirilmesi" istemiyle dava açıldı.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısırlı Avukat Semir Sabri, Kuveyt Milletvekili Haşim\'in ülkeye girişinin engellemesi talebini içeren dava dilekçesini Devlet İdare Mahkemesi\'ne sundu. 
Sabri dava dilekçesinde, "Kuveyt Milletvekili Safa el-Haşim, Mısır devletine hakaret etmiş, Mısır Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Nebile Mekrem hakkında rahatsız edici sözler söylemiştir." ifadelerini kullandı.
Haşim\'in "Mısır ile Kuveyt halkları arasında fitne ve ayrılık çıkarmaya çalıştığını"  öne süren Mısırlı avukat, Kuveytli milletvekilinin iddiasının aksine "Mısır\'ın dünyanın neresinde olursa olsun bütün vatandaşlarının hakkını savunduğunu" dile getirdi.
Dava dilekçesinde ayrıca "Kuveyt Meclisi Milletvekili Safa el-Haşim Safa Abdurrahman Abdulaziz Suud el-Haşim hakkında Mısır\'a giriş yasağı getirilmesini talep ediyoruz." denildi.
Kuveyt\'te düzenlenen bir fuar sırasında Mısırlı bir bayanın Kuveytli bayanlar tarafından darp edilmesi üzerine Mısır Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Mekrem olaya tepki göstererek, "Mısırlıların onuru kırmızı çizgidir." demişti.
Kuveyt Milletvekili Safa el-Haşim de Mısırlı bakana, geçen mart ayında İngiltere\'de öldürülen Mısırlı genç kadını hatırlatarak, "Siz önce Londra\'da öldürülen Mısırlı Meryem\'in hakkını arayın." diye tepki göstermişti. 
(AA/AK/ÖK)
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