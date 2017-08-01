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01 Ağustos 2017 Salı 06:54

Mısır Hapishanelerindeki İhlaller...

Cenevre merkezli uluslararası insan hakları izleme örgütü &#34;Adalet Komitesi&#34;, Mısır güvenlik güçlerini, siyasi tutuklulara karşı &#34;aşırı güç&#34; kullanmakla suçladı.

Mısır Hapishanelerindeki İhlaller...
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ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ ADALET KOMİTESİ, MISIR GÜVENLİK GÜÇLERİNİ, SİYASİ TUTUKLULARA KARŞI "AŞIRI GÜÇ" KULLANMAKLA SUÇLADI

Kahire, 1 Ağustos 17 : Cenevre merkezli uluslararası insan hakları izleme örgütü "Adalet Komitesi", Mısır güvenlik güçlerini, siyasi tutuklulara karşı "aşırı güç" kullanmakla suçladı.

Adalet Komitesi'nin yayımladığı raporda, Mısır'ın güneyindeki Asyut Hapishanesi'nde 14 Haziran'dan bu yana siyasi tutuklulara karşı işlenmiş ağır ihlallerin belgelendiği belirtildi.

Söz konusu ihlaller kapsamında, "hasta mahkumlara ilaç tedarikini engellemek, bayram ve haftalık ziyaretleri yasaklamak, dayak, tehdit ve uzun süreli hücre hapsinin" olduğu belirtilen raporda, tutukluların ailelerinin toplu olarak bu durumu savcılığa iletmelerine rağmen bir sonuç alamadıkları ifade edildi.

Raporda, tutukluların haklarına saygı gösterilmesi ve hapishane koşullarının iyileştirilmesi talep edilirken, Mısır Başsavcısı Nebil Sadık ve ilgili yetkililerden de Asyut Hapishanesi'nde işlenen ihlallerle ilgili soruşturma açmaları istendi.

Mısır makamları, söz konusu raporla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

(AA/DOĞ/SEL)

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