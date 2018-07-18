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Mısır\'dan "refah Sınır Kapısı Kapatılmadı" Açıklaması

Kahire, 18 Temmuz 18 : Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi\'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı\'nın kapatılmasına ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı. Mısır\'ın devlet gazetelerinden

Mısır\'dan "refah Sınır Kapısı Kapatılmadı" Açıklaması

Kahire, 18 Temmuz 18 : Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi\'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı\'nın kapatılmasına ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı. Mısır\'ın devlet gazetelerinden

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:21
Mısır\'dan

Kahire, 18 Temmuz 18 : Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi\'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı\'nın kapatılmasına ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı.
Mısır\'ın devlet gazetelerinden "El-Ahram"ın haberine göre, Mısırlı yetkililer, iletişim ağında bir "teknik arıza" olduğunu ve onarım çalışmalarının sürdüğünü, ancak bu durum nedeniyle Refah Sınır Kapısı\'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Refah\'tan çift taraflı geçişlerin ve Gazze\'ye insani yardımların girişinin devam ettiği aktarıldı.
Filistin yönetimine bağlı Refah Sınır Kapısı Basın Bürosu\'ndan dün yapılan açıklamada, "Mısır yönetiminin salı günü itibarıyla Refah\'tan geçişlerin durdurulacağını kendilerine bildirdiği" kaydedilmişti.
Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı\'nı geçen 18 Mayıs\'ta ramazan ayı için "çift yönlü" geçişler için açmıştı.
Mısır, 3 Temmuz 2013\'teki askeri darbe sonrasında kapattığı Refah Sınır Kapısı\'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.
(AA/AK/FEZ)
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