banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.735
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7659
EURO
5.9813
Suçüstü yakalandılar
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Mağusa’da kuş uçurtmadılar
MAĞUSA'DA KUŞ UÇURTMADILAR
Eğitim Bakanı Özyiğit taburcu oldu
ÖZYİĞİT TABURCU OLDU
24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Suçüstü yakalandılar
Kapat

Mısır\'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı

NİL NEHRİ\'NDE BİR YOLCU TEKNESİNİN BATMASI SONUCU 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mısır\'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı

NİL NEHRİ\'NDE BİR YOLCU TEKNESİNİN BATMASI SONUCU 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

25 Kasım 2018 Pazar 13:23
Mısır\'da Tekne Battı: 5 Ölü, 20 Yaralı
NİL NEHRİ\'NDE BİR YOLCU TEKNESİNİN BATMASI SONUCU 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kahire, 25 Kasım 18 : Mısır\'da, Nil Nehri’nde bir yolcu teknesinin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Mısır resmi ajansı MENA\'nın haberine göre, Menufiye ve Buhayra kentlerindeki iki köy arasında yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralıların nehirden çıkarıldığı ve çevre hastanelere sevk edildiği aktarıldı. 
Menufiye Valisi Said Abbas başta olmak üzere bazı yerel yetkililerin de olay yerine geldiği belirtildi. 
Mısır İçişleri Bakanlığından ise olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.  
(AA/AK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uganda'da Yolcu Teknesi Battı.. 29 Kişi Hayatını Kaybetti
Uganda'da Yolcu Teknesi Battı.. 29 Kişi Hayatını Kaybetti
Kolombiya'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Konserinde Guinness Rekoru
Kolombiya'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Konserinde Guinness Rekoru
Ab'den Brexit Anlaşmasına Onay
Ab'den Brexit Anlaşmasına Onay
“Dünyanın akciğerleri” alarm veriyor!
“Dünyanın akciğerleri” alarm veriyor!
Mali'de 30 Terörist Öldürüldü
Mali'de 30 Terörist Öldürüldü
Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen konvoyuna tehdit
Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen konvoyuna tehdit
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu
Irak'taki Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi
Irak'taki Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi
Genç şarkıcı burun estetiği için gitti, yaşamını kaybetti
Genç şarkıcı burun estetiği için gitti, yaşamını kaybetti
"kudüs En Zor Dönemlerini Yaşıyor"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim