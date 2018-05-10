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Mısır\'da Roma Dönemine Ait Arkeolojik Tapınak Bulundu

Kahire, 10 Mayıs 18 : Mısır\'ın kuzeybatısında yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait tapınak bulunduğu bildirildi.

Mısır\'da Roma Dönemine Ait Arkeolojik Tapınak Bulundu

Kahire, 10 Mayıs 18 : Mısır\'ın kuzeybatısında yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait tapınak bulunduğu bildirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:34
Mısır\'da Roma Dönemine Ait Arkeolojik Tapınak Bulundu

Kahire, 10 Mayıs 18 : Mısır\'ın kuzeybatısında yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait tapınak bulunduğu bildirildi.

Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Siva vahasında Roma İmparatoru Antoninus Pius dönemine ait arkeolojik bir tapınak bulunduğu kaydedildi.  

Bakanlık bünyesindeki Tarihi Eserler Bölümü Başkanı Eymen Aşmavi de Siva vahasında yapılan kazılarda milattan sonra 2. yüzyıla ait bir tapınağın bulunduğunu belirterek, "Arkeolojik tapınak, yaklaşık 40 metre uzunluğunda kireç taşından oluşuyor. Tapınak, 71 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde bir dış duvar ile çevrili." ifadesini kullandı.  

(AA/ÖZ/HA)

 

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