Mısır\'da Hrıstiyanları Hedef Alan Saldırıda 7 Kişi Öldü

Kahire, 2 Kasım 18 : Mısır\'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Minye Valisi Kasım Hüseyin, yerel basına yaptığı açıklamada, Minye\'deki Anba Samuel Manastırı\'nı ziyaret etmek üzere Suhac kentinden yola çıkan Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Geçen mayıs ayında da aynı manastırın yakınlarında iki otobüs ve bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

(AA/FG)