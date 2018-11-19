banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93885
ALTIN
209.269
DOLAR
5.3290
STERLİN
6.8562
EURO
6.0854
Bugün bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gönyeli'de Karasalih çifti ölü bulundu
Son Dakika
GÖNYELİ'DE KARASALİH ÇİFTİ ÖLÜ BULUNDU
Gazimağusa bir yiğidini kaybetti
GAZİMAĞUSA BİR YİĞİDİNİ KAYBETTİ
Cebeci kaldığı odayı mahvetmiş
CEBECİ KALDIĞI ODAYI MAHVETMİŞ
banner282

Mısır\'da Hamile Bir Kadına Ait 3 Bin 700 Yıllık Mezar Bulundu

Ankara, 19 Kasım 18 : Mısır\'da arkeologlar, karnındaki fetüs ile gömülmüş hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar buldu.

Mısır\'da Hamile Bir Kadına Ait 3 Bin 700 Yıllık Mezar Bulundu

Ankara, 19 Kasım 18 : Mısır\'da arkeologlar, karnındaki fetüs ile gömülmüş hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar buldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:14
Mısır\'da Hamile Bir Kadına Ait 3 Bin 700 Yıllık Mezar Bulundu
Ankara, 19 Kasım 18 : Mısır\'da arkeologlar, karnındaki fetüs ile gömülmüş hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar buldu.

National Geographic\'de yer alan habere göre, Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, geçen hafta, Asvan kenti yakınlarında İtalyan - Amerikan ortaklığında yapılan bir kazıda, hamile olarak gömülmüş bir kadın iskeleti ve pelvis bölgesinde baş aşağı pozisyonda duran fetüsün kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlık, yapılan incelemelerde doğum sürecine girdiği anlaşılan ve 25 yaşında olduğu sanılan bir kadına ait iskeletin M.Ö. 1750 - 1550 yılları arasından kalma olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, fetüsün baş aşağı pozisyonda duruyor olmasının anne ve bebeğinin doğum sırasında ölmüş olabileceğine işaret ettiğini ve bulunan kalıntıların, antik dönemlerde gebelikte anne ölümleriyle ilgili ipuçlarını ortaya koyduğunu belirtti. 

Florida Üniversitesi\'nden Profesör SandraWheeler, basına yaptığı açıklamada, o dönemden itibaren hala bir kadının içinde olan fetüsün keşfinin son derece nadir bir durum olduğunu dile getirdi.

Söz konusu keşfin, günümüzde olduğu gibi çok eski zamanlarda da gebelikte anne ölümlerinin görüldüğüne ilişkin bir bulgu olabileceğine işaret eden Wheeler, yumuşak dokuların varlığı olmadan iskeleti bulunan kadının ölüm nedenini kesin olarak belirlemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Wheeler, annenin pelvis iskeletini oluşturan kemiklerde eğrilik olduğuna, bunun da kadının kritik gelişim yıllarında travma yaşadığının veya yetersiz beslendiğinin belirtisi olabileceğine dikkati çekerek, "Bu tür ipuçları, bize kadınların hayatlarını ve çocukluklarını anlatır." dedi.

Bazı araştırmacılar da kadının pelvisindeki kaymanın nedeninin geçirdiği bir kazaya ya da yaşamındaki sağlık sorunlarına bağlı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

(AA/ÖZ/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’den kaçırılan tarihi eser Monaco’da bulundu
KKTC’den kaçırılan tarihi eser Monaco’da bulundu
Irak'tan Tahran Ve Riyad Arasında Ara Buluculuk İddiasına Yalanlama
Irak'tan Tahran Ve Riyad Arasında Ara Buluculuk İddiasına Yalanlama
Haiti'de Yolsuzluk Karşıtı Protestolarda 6 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Haiti'de Yolsuzluk Karşıtı Protestolarda 6 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
Trump'tan Finlandiyalıları Şaşırtan Açıklama
Trump'tan Finlandiyalıları Şaşırtan Açıklama
"taliban Afganistan'da Kaybetmiyor"
Vietnam'da Toraji Tayfunu 12 Can Aldı
Vietnam'da Toraji Tayfunu 12 Can Aldı
Hindistan'daki Kasırgada Ölenlerin Sayısı 46'ya Yükseldi
Hindistan'daki Kasırgada Ölenlerin Sayısı 46'ya Yükseldi
Fiji'de 6,7 Büyüklüğünde Deprem
Fiji'de 6,7 Büyüklüğünde Deprem
Avustralya'da Köpek Balığının Saldırısına Uğrayan Genç Ağır Yaralandı
Avustralya'da Köpek Balığının Saldırısına Uğrayan Genç Ağır Yaralandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim