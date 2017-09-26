Mısır'da Gece Kulübü Saldırganlarına İdam Cezası

Mısır'ın başkenti Kahire'de iki yıl önce bir gece kulübüne düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerine idam cezası verildiği bildirildi.

KAHİRE'DE İKİ YIL ÖNCE BİR GECE KULÜBÜNE DÜZENLENEN VE 18 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRININ FAİLLERİNE İDAM CEZASI VERİLDİ

Kahire, 26 Eylül 17 : Mısır'ın başkenti Kahire'de iki yıl önce bir gece kulübüne düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerine idam cezası verildiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gize Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2015'te Kahire'nin Acuze semtindeki "Leyli" gece kulübüne molotofkokteyli ile saldırı düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan sanıkların duruşması görüldü.

Duruşmada 18-20 yaşlarındaki 4 sanığa idam cezası verildiği, karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının olayın ardından yaptığı açıklamada sanıkların, saldırıyı kulüpte çalışan 2 kişiden intikam almak için düzenlediklerini itiraf ettiği belirtilmişti. Saldırıda hayatını kaybeden 18 kişinin tamamının kulüp çalışanları olduğu açıklanmıştı.

(AA/RU/GÜL)

