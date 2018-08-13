Mısır\'da Bina Çöktü: 5 Ölü





Kahire, 13 Ağustos 18 : Mısır\'ın güneyindeki Kina kentinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4\'ü çocuk 5 kişi öldü.Mısır resmi ajansı MENA\'nın haberine göre, sivil savunma ekipleri Kina kentinde çöken 3 katlı binanın enkazından 4\'ü çocuk 5 kişinin cesedini çıkardı.Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Çökmenin sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı.(AA/AK/HÖ)