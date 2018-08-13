banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91160
ALTIN
266.264
DOLAR
6.8873
STERLİN
8.5111
EURO
7.8705
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Vaslili tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Güney’e kaçma umutları suya düştü
GÜNEY'E KAÇMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
Bankalarımız sapasağlam
BANKALARIMIZ SAPASAĞLAM
banner282

Mısır\'da Bina Çöktü: 5 Ölü

Kahire, 13 Ağustos 18 : Mısır\'ın güneyindeki Kina kentinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4\'ü çocuk 5 kişi öldü.

Mısır\'da Bina Çöktü: 5 Ölü

Kahire, 13 Ağustos 18 : Mısır\'ın güneyindeki Kina kentinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4\'ü çocuk 5 kişi öldü.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:36
Mısır\'da Bina Çöktü: 5 Ölü
Kahire, 13 Ağustos 18 : Mısır\'ın güneyindeki Kina kentinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4\'ü çocuk 5 kişi öldü.
Mısır resmi ajansı MENA\'nın haberine göre, sivil savunma ekipleri Kina kentinde çöken 3 katlı binanın enkazından 4\'ü çocuk 5 kişinin cesedini çıkardı.
Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Çökmenin sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı.
(AA/AK/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 436'ya Yükseldi
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 436'ya Yükseldi
Kelly Brook ve Jeremy Parisi nişanlandı mı?
Kelly Brook ve Jeremy Parisi nişanlandı mı?
Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa tüm dünyadan tepki yağdı
ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa tüm dünyadan tepki yağdı
Maaşını alamayan inşaat işçisi vinçle binaları yıktı
Maaşını alamayan inşaat işçisi vinçle binaları yıktı
Alman Hükümeti'nden Türkiye açıklaması
Alman Hükümeti'nden Türkiye açıklaması
Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt
Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt
İdlib'deki Patlamada Ölenlerin Sayısı 67'ye Çıktı!
İdlib'deki Patlamada Ölenlerin Sayısı 67'ye Çıktı!
ABD'li Büyükelçi'den İngiltere'ye tehdit gibi uyarı
ABD'li Büyükelçi'den İngiltere'ye tehdit gibi uyarı
Kuzey ve Güney Kore'den üçüncü zirve kararı
Kuzey ve Güney Kore'den üçüncü zirve kararı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim