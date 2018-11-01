banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
219.415
DOLAR
5.5313
STERLİN
7.1570
EURO
6.3097
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersin Tatar’ı kutladı
Sazan teminata bağlandı
Sazan teminata bağlandı
Kiraları cebe atmış
Kiraları cebe atmış
Erdi avlamaya devam ediyor
Erdi avlamaya devam ediyor
banner282

Mısır\'da Aralarında Şatır\'ın Kızının Da Bulunduğu 9 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul, 1 Kasım 18 : Mısır\'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır\'ın kızının da bulunduğu 7\'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. 

Mısır\'da Aralarında Şatır\'ın Kızının Da Bulunduğu 9 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul, 1 Kasım 18 : Mısır\'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır\'ın kızının da bulunduğu 7\'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. 

01 Kasım 2018 Perşembe 14:33
Mısır\'da Aralarında Şatır\'ın Kızının Da Bulunduğu 9 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul, 1 Kasım 18 : Mısır\'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır\'ın kızının da bulunduğu 7\'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. 
İhvan\'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şatır\'ın kızı Aişe Şatır ile hükümete bağlı İnsan Hakları Konseyi eski üyesi ve önde gelen kadın muhaliflerden Huda Abldulmunim\'in (60) yanı sıra Sümeyye Nasıf, Sahar Hathut, Ruviyye eş-Şafii, Ulya İsmail ve İman el-Kadı isimli kadınlar gözaltına alındı.
Aişe Şatır\'ın eşi avukat Muhammed Ebu Hureyre ile eski Tedarik Bakanı Basim Avde\'nin kardeşi Baha Avde\'nin de gözaltına alındığını aktaran kaynaklar, Kahire ve Giza\'daki evlerinden alınan bu 9 kişinin nereye götürüldüğüne ilişkin herhangi bir bilgi verilmediğini kaydetti.  
Öte yandan Aişe Şatır\'ın annesi ve Huda Abdulmunim\'in eşi sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yakınlarının gözaltına alındığını duyurdu.
Mısır resmi kaynaklarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.  
Ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi\'nin 2013\'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mısır makamları, İhvan mensuplarına yönelik sert önlemler alıyor. İhvan\'ı "terör örgütü" ilan eden Kahire yönetimi, teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticilerini de çeşitli suçlamalarla yargılıyor. 
(AA/ÖZ/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşik Krallık'ta Milyonlar Yoksulluk İçinde Yaşıyor
Birleşik Krallık'ta Milyonlar Yoksulluk İçinde Yaşıyor"
Hindistan'da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
Hindistan'da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
Trump: Meksika Sınırına 15 Bin Asker Yığabiliriz
Trump: Meksika Sınırına 15 Bin Asker Yığabiliriz
Kanada Kaçak Göçmenleri Sınırdışı Edecek
Kanada Kaçak Göçmenleri Sınırdışı Edecek
Maastricht Anlaşması'nın 25'inci Yılı
Maastricht Anlaşması'nın 25'inci Yılı
Abd'de Uçağın Kargo Bölümünde Sızıp Kalan Görevli Bır Saat Uçtu
Abd'de Uçağın Kargo Bölümünde Sızıp Kalan Görevli Bır Saat Uçtu
Abd'den
Abd'den "iran Yaptırımları" Açıklaması
Endonezya'da Denize Düşen Yolcu Uçağının Karakutusu Bulundu
Endonezya'da Denize Düşen Yolcu Uçağının Karakutusu Bulundu
Çok Zayıf Veya Çok Kilolu Olmak 'ömrünüzü Dört Yıl Kısaltabılır'
Çok Zayıf Veya Çok Kilolu Olmak 'ömrünüzü Dört Yıl Kısaltabılır'
General Motors 18 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor
General Motors 18 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim