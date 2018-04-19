Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112122
ALTIN
175.054
DOLAR
4.0406
STERLİN
5.7043
EURO
4.9882
Ogundana teminata bağlandı
OGUNDANA TEMİNATA BAĞLANDI
Tecavüzcüye 7 yıl hapis cezası
TECAVÜZCÜYE 7 YIL HAPİS CEZASI
Kıb-tek'den elektrik kesintisi uyarısı
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Girne Limanı'nda tutuklandı
GİRNE LİMANI'NDA TUTUKLANDI
banner256

Mısır Ve Yunan Savunma Bakanları Askeri İş Birliğini Görüştü

Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi’nin, Yunanistanlı mevkidaşı Panos Kammenos ile başkent Kahire’de bir araya geldiği ve askeri alanda iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Mısır Ve Yunan Savunma Bakanları Askeri İş Birliğini Görüştü

Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi’nin, Yunanistanlı mevkidaşı Panos Kammenos ile başkent Kahire’de bir araya geldiği ve askeri alanda iş birliğini görüştüğü bildirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:46
Mısır Ve Yunan Savunma Bakanları Askeri İş Birliğini Görüştü


Kahire, 19 Nisan 18 (.): Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi’nin, Yunanistanlı mevkidaşı Panos Kammenos ile başkent Kahire’de bir araya geldiği ve askeri alanda iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Subhi, Yunan mevkidaşıyla farklı konularda askeri iş birliğini ele alarak, bölgede son dönemde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.
Mısırlı Bakan görüşmede, gelecek dönemler için iki ülke arasında daha fazla yardımlaşma ve iş birliği temennisinde bulundu.

banner223

Yunan Savunma Bakanı Kammenos da iki ülkenin barış ve güvenliği başta olmak üzere farklı alanlarda fikir birliğinin sağlandığını vurgulayarak, ülkesinin Mısır ile savunma alanında daha fazla iş birliğine gitmeyi ümit ettiğini dile getirdi.

Mısır ve Yunanistan’ın 3 Temmuz 2013 askeri darbesi ve sonrasındaki süreçte özellikle de ekonomik ve askeri alanlarda iş birliğini artırdığı gözleniyor.

 

Son Güncelleme: 19.04.2018 20:59
Anahtar Kelimeler:
MısırYunanKahireBuluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika'da işsizlere son teknoloji
Belçika'da işsizlere son teknoloji
Nijerya'da Hava Kirliliğine Karşı Protesto
Nijerya'da Hava Kirliliğine Karşı Protesto
Nisan ayı çok sıcak geçiyor
Nisan ayı çok sıcak geçiyor
Küba'da castro dönemi bitti!
Küba'da castro dönemi bitti!
Kenya'da 23 kilo eroin yakalandı!
Kenya'da 23 kilo eroin yakalandı!
Yunan Yargısından Darbeciye Geçici Serbestlik
Yunan Yargısından Darbeciye Geçici Serbestlik
Edirne'de yakalanan 2 Asker için AP'den serbest bırakın çağrısı!
Edirne'de yakalanan 2 Asker için AP'den serbest bırakın çağrısı!
 Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar listesine 4 kişiyi daha eklediğini açıkladı.
 Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar listesine 4 kişiyi daha eklediğini açıkladı.
Irak'ta seçim hazırlığı!
Irak'ta seçim hazırlığı!
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), öte-gezegen keşif uydusu TESS'i uzaya fırlattı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), öte-gezegen keşif uydusu TESS'i uzaya fırlattı.

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim