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Mısır Ve Suudi Arabistan'dan İdlib Görüşmesi

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI SAMİH ŞUKRİ, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞI ADİL EL-CUBEYR İLE İDLİB MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ - GÖRÜŞMEDE, CİDDİ MÜZAKERELER ARACILIĞIYLA SİYASİ ÇÖZÜMÜN HIZLANDIRILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALINDIĞI DUYURULDU

Mısır Ve Suudi Arabistan'dan İdlib Görüşmesi

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI SAMİH ŞUKRİ, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞI ADİL EL-CUBEYR İLE İDLİB MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ - GÖRÜŞMEDE, CİDDİ MÜZAKERELER ARACILIĞIYLA SİYASİ ÇÖZÜMÜN HIZLANDIRILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALINDIĞI DUYURULDU

12 Eylül 2018 Çarşamba 06:52
Mısır Ve Suudi Arabistan'dan İdlib Görüşmesi


MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI SAMİH ŞUKRİ, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞI ADİL EL-CUBEYR İLE İDLİB MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ - GÖRÜŞMEDE, CİDDİ MÜZAKERELER ARACILIĞIYLA SİYASİ ÇÖZÜMÜN HIZLANDIRILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALINDIĞI DUYURULDU

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr'le İdlib meselesini görüştüğü ve ciddi müzakereler aracılığıyla siyasi çözümün hızlandırılmasının önemi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin, 150. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Cubeyr'le bir araya geldiği kaydedildi.
Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.
Ayrıca açıklamada, görüşmede bakanların Birleşmiş Milletler gözetiminde ciddi müzakereler aracılığıyla siyasi çözümün hızlandırılması ve anayasa komitesinin bir an önce oluşturulması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 12.09.2018 13:41
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