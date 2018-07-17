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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor

Mısır'ın, Gazze Şeridi ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren kapatacağı bildirildi.

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor

Mısır'ın, Gazze Şeridi ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren kapatacağı bildirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 14:10
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor

Mısır'ın, Gazze Şeridi ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren kapatacağı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın salı günü itibarıyla ikinci bir emre kadar çift yönlü olarak Refah Sınır Kapısı'nı kapatacağı belirtildi.

İsrail de salı gününden itibaren Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) tamamen kapatacağını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

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