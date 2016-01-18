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Mısır Piramitleri Hakkında Yeni Bilgilere Ulaşıldı

Mısır piramitleri ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen yeni bulgulara ulaşıldığı ve bunların piramitlerin gizemli yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayabileceği bildirildi.

Mısır Piramitleri Hakkında Yeni Bilgilere Ulaşıldı

Mısır piramitleri ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen yeni bulgulara ulaşıldığı ve bunların piramitlerin gizemli yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayabileceği bildirildi.

18 Ocak 2016 Pazartesi 10:22
Mısır Piramitleri Hakkında Yeni Bilgilere Ulaşıldı
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ARAŞTIRMACILAR, SNEFRU PİRAMİDİ'NİN ZİRVESİNİN, KEOPS PİRAMİDİ’NİN İSE KUZEY YÜZEYİNİN DİĞER BÖLÜMLERE GÖRE DAHA SICAK OLDUĞUNU KEŞFETTİ

KEOPS'UN KUZEY YÜZEYİNDE KARANLIK BİR BÖLÜM TESPİT EDİLİRKEN, PİRAMİTLERİN İÇİNDE GİZLİ ODA VE KORİDORLARIN OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

 Mısır piramitleri ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen yeni bulgulara ulaşıldığı ve bunların piramitlerin gizemli yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayabileceği bildirildi.

Kahire Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Memduh ed-Demati, "Piramileri Tarama (Scan Pyramids)” projesi çerçevesinde Japon, Fransız ve Kanadalı bilim adamlarının çeşitli araştırmalar yaptığını söyledi.

Araştırmalar sonucunda, piramitlerin sıcaklıklarıyla ilgili farklı verilerin elde edildiğini belirten Demati, piramitlerin içinde gizli odaların ve koridorların olabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Projeyi yürüten Tarihi Eserleri Koruma Merkezi Müdürü Mehdi Tayyubi de Japonya'da üretilen yüksek çözünürlüklü kameralar ile piramitlerin tekrar görüntülendiği ve incelendiğini anlattı.

Kırmızı ve Kuzey Piramit olarak da bilinen Snefru Piramidi'nin zirvesinde sıcaklık derecesinin diğer bölümlere göre daha yüksek olduğunun keşfedildiğini ve bu durumun daha önce bilinmediğini dile getiren Tayyubi, binlerce yıl önce inşa edilen piramitlerin titiz ve sabırlı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Japon bilim adamlarının, X-Ray ışın teknolojisiyle yaptığı araştırmalarda, Keops Piramidi’nin de kuzey yüzeyinin diğer yüzeylere göre 3 ila 4 derece daha sıcak olduğunun belirlendiği açıklandı. Keops'un kuzey yüzeyinde karanlık bir bölümün tespit ettiği de kaydedildi.

Mısır Eserler Bakanlığı geçen yılın ekim ayındaki açıklamasında, 2016 yılını “Piramit yılı” olarak ilan etmiş ve 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitlerin daha iyi araştırılması için çalışmaların yoğunlaştırılacağını duyurmuştu.


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