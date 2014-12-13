Mısır Ordusunun Düzenlediği Operasyonlarda 16

Mısır ordusunun Kuzey Sina ilinde düzenlediği operasyonlarda 16 "teröristin" öldürüldüğü, 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Semir, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Sina Yarımadası'ndaki Kuzey Sina ilinde son 2 günde yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerinin, El-Ariş kentindeki bir kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısını engellediğini belirterek, saldırıyı düzenleyen 2 intihar eylemcinin öldürüldüğünü, kullandıkları patlayıcı dolu aracın ise kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kontrol noktasını gözlemleyen 2 "teröristi" de etkisiz hale getirmeyi başardığı kaydedilirken, "teröristlerin hücrelerine yönelik düzenlediği baskınlarda 2 teröristin öldürüldüğü, 3 kişinin gözaltına alındığı" aktarıldı.

Tuğgeneral Semir, Eş-Şeyh Zuveyd kentinde "teröristlerin bulunduğu bir eve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği baskında 6 teröristin öldürüldüğünü ve patlayıcıların olduğu evin yerle bir edildiğini" kaydetti.

Semir, "sokağa çıkma yasağı saatinde güvenlik güçlerinden motosikletle kaçmaya çalışan bir teröristin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ve bir başka operasyon sırasında da 3 teröristin öldürüldüğünü, bir kişinin de gözaltına alındığını" belirtti.

Kuzey Sina'da 24 Ekim'de iki güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda onlarca askerlerin ölmesi ve yaralanmasının ardından Mısır yönetimi, bölgede 3 aylık olağanüstü hal ilan ederek, askeri operasyonlara başlamıştı.