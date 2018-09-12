Mısır'dan, Ülkedeki Toplu İdam Kararlarını Eleştiren AB'ye Tepki



MISIR, İHVAN ÜYESİ 75 KİŞİYE İDAM CEZASI VERİLMESİYLE İLGİLİ AB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI TEPKİYLE KARŞILADI



Mısır, Avrupa Birliği'nin (AB), Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin, Mısır'da mahkeme tarafından İhvan üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesine dair "sanıkların adil yargılanma haklarıyla ilgili ciddi şüpheler olduğunu" ifade eden açıklamaları tepkiyle karşılandı.

AB'nin açıklamalarının, "objektifliği bulunmadığı ve tekrar eden bir yaklaşım olduğu" savunulan açıklamada, Mısır'ın, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi ilkesine bağlı olduğu ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine Avrupa Komisyonu da dahil üye tüm ülkelerin uyması gerektiği belirtildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, yaptığı yazılı açıklamada, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını anımsatarak, "Üstelik, bu davanın koşulları, usule uygunluk ve özellikle de sanıkların adil yargılanma hakları konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır." uyarısında bulunmuştu.

Mısır'da mahkeme 8 Eylül'de, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda 2013'teki kanlı baskında şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.



300'Ü TUTUKLU 739 SANIK YARGILANIYOR

Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda başlatılan başlayan eylemler 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.

Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana kanlı bir şekilde müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili İhvan yöneticileri başta olmak üzere ülkedeki önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor.

