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Mısır'da yeni kabine göreve başladı

Mısır’da Abdulfettah es-Sisi’nin ikinci döneminde oluşturduğu hükümet üyeleri bugün Cumhurbaşkanının huzurunda anayasal yemini ederek göreve başladı. 

Mısır'da yeni kabine göreve başladı

Mısır’da Abdulfettah es-Sisi’nin ikinci döneminde oluşturduğu hükümet üyeleri bugün Cumhurbaşkanının huzurunda anayasal yemini ederek göreve başladı. 

14 Haziran 2018 Perşembe 13:33
Mısır'da yeni kabine göreve başladı

Mısır’da Abdulfettah es-Sisi’nin ikinci döneminde oluşturduğu hükümet üyeleri bugün Cumhurbaşkanının huzurunda anayasal yemini ederek göreve başladı. 

Mısır devlet televizyonu tarafından açıklanan yeni kabinede Savunma ve İçişleri Bakanlarının da yer aldığı 12 bakanlıkta değişiklik yapıldığı bildirildi.

Savunma Bakanlığına General Sıdkı Subhi’nin yerine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Muhammed Zeki, İçişleri Bakanı Megdi Abdulgaffar’ın yerine ise Muhammed Tevfik atandı. Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin ise görevine devam edeceği bildirildi. 

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Cumhurbaşkanı Sisi geçen Perşembe günü Şerif İsmail hükümeti döneminin İskan Bakanı Mustafa Medbuli’yi yeni hükümeti kurmak için görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanlığı görevine 2014 yılında başlayan Abdulfettah es-Sisi’nin birinci döneminde (2014-2018) iki ayrı hükümet kuruldu. İlk hükümet, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur dönemi İskan Bakanı olan İbrahim Mihlib tarafından (Haziran 2014-Eylül 2015) kurulmuştu.

İkinci hükümet ise Şerif İsmail (Eylül 2015-Haziran 2018) tarafından kurulmuştu.

Yeni kabinede Savunma, İçişleri, Sivil Havacılık, Sağlık, Maliye, Ziraat, Yerel Kalkınma, Genel Sektör, Sanayi, Spor, Çevre ve İletişim bakanları değiştirildi.
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 17:29
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