Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı

Mısır'ın kuzeyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye ile Matruh vilayetleri arasında sefer yapan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Açıklamada, yaralıların çoğunda kırık ve beyin kanaması sorunları tespit edildiği ve acil ameliyata ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

