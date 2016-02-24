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Mısır'da Rus Yolcu Uçağının Düşürülmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sina Yarımadası'nda Rus uçağını düşürenlerin, Kahire-Moskova arasındaki ilişkiyi hedef aldığını belirtti.

Mısır'da Rus Yolcu Uçağının Düşürülmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sina Yarımadası'nda Rus uçağını düşürenlerin, Kahire-Moskova arasındaki ilişkiyi hedef aldığını belirtti.

24 Şubat 2016 Çarşamba 18:41
Mısır'da Rus Yolcu Uçağının Düşürülmesi
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MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ:"RUS UÇAĞINI DÜŞÜRENLER, MOSKOVA-KAHİRE İLİŞKİSİNE DARBE VURMAK İSTİYOR"

 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sina Yarımadası'nda Rus uçağını düşürenlerin, Kahire-Moskova arasındaki ilişkiyi hedef aldığını belirtti.

Mısır televizyonunun haberine göre Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen, " Mısır'ın 2030 vizyonu" başlıklı sürdürülebilir kalkınma stratejisi törenindeki konuşmasında, geçen ekim ayında Sina Yarımadası'nda Rus yolcu uçağının düşürülmesine değinerek, "Rus uçağını düşürenler, Moskova-Kahire ilişkisine darbe vurmak istiyor" dedi.

Ekonomik kalkınma programına ilişkin, gençlere yönelik projelerin uygulamaya konulması için alt yapının oluşturulmaya başlanması gerektiğini söyleyen Sisi, ayrıca ülkede rastgele inşa edilmiş 3 milyondan fazla daire olduğunu ifade etti.

Başbakan Şerif İsmail ise ekonomi alanında halihazırda büyük sıkıntılarla mücadele edildiğini belirterek, ülkedeki işsizlik oranın erkeklerde yüzde 27, kadınlarda yüzde 44'e ulaştığını, devlet bütçesinin yüzde 75'inin ücretlerin ödenmesi ve destek projelerine ayrıldığını aktardı.

Ekonomi, bilimsel araştırma, sosyal adalet, eğitim, sağlık, kültür, dış siyaset, ulusal güvenlik gibi on eksen üzerine inşa edilen kalkınma stratejisinin, 200'den fazla projeyi kapsadığına işaret eden İsmail, "Hükümet, kalkınma göstergeleri ile altyapının iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yatırımcılar için teşvik ve kolaylıkların yanı sıra yerel ekonomi piyasasına destek olmak amacıyla mali reform programını yürütüyor" şeklinde konuştu.

Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir ise gençlere projelerini hayata geçirmeleri için düşük faizli kredi imkanı sağlanacağını söyledi.

Mısır Planlama Bakanlığı, "Mısır'ın 2030 vizyonu" için yeni strateji planının hazırlıklarına 2014'ün başlarında başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kahire-Moskova Arasındaki İlişkiyi Hedef Aldığını Belirtti.
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