Mısır'da Organ Ticareti Yapmak Suçundan 37 Kişiye Hapis!

Mısır'da organ ticareti yapmak suçundan aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu, 37 kişiye 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi'nde "illegal şekilde organ nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla 3'ü gıyaben yargılanan 17'si doktor 41 kişinin duruşması görüldü.

Duruşmada 6 doktora 15'er yıl, 11 doktora 7'şer yıl, geri kalan aralarında hemşire ve sağlık bakanlığı personelinin de bulunduğu 20 sanığa 3'er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca aynı davada yargılanan 1 sanığın vefatı nedeniyle cezai takibatın sona ermesine, 3 sanığın ise beraatina hükmetti.

Söz konusu davada yargılanan sanık doktorların, "Mısır vatandaşlarından aldıkları organları maddi kazanç karşılığında yabancı hastalara nakletmek üzere 29 ameliyat gerçekleştirdikleri ve 4 kişinin ölümüne sebebiyet verdikleri" kaydedildi.

Mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.

