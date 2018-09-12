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Mısır'da Mursi Ve Bin 589 Kişinin Mal Varlığına El Konuldu

DARBEYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED MURSİ'NİN, AİLESİNİN VE BAZI İHVAN YETKİLİLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU BİN 589 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mısır'da Mursi Ve Bin 589 Kişinin Mal Varlığına El Konuldu

DARBEYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED MURSİ'NİN, AİLESİNİN VE BAZI İHVAN YETKİLİLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU BİN 589 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

12 Eylül 2018 Çarşamba 06:52
Mısır'da Mursi Ve Bin 589 Kişinin Mal Varlığına El Konuldu


DARBEYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED MURSİ'NİN, AİLESİNİN VE BAZI İHVAN YETKİLİLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU BİN 589 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, ailesinin ve bazı Müslüman Kardeşler (İhvan) yetkililerinin de aralarında bulunduğu bin 589 kişinin mal varlığına el konuldu.
Mısır'ın devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, "Terörist Grupların Mal Varlıklarının Tasarrufu ve Saklanması Komisyonundan" yapılan yazılı açıklamada, İhvan'a mensup olan ve destekleyen bin 589 kişinin, 118 şirketin, bin 133 sivil toplum kuruluşu, 104 okul, 69 hastane, 33 internet sitesi ve uydu kanalının mal varlığına el konulduğu belirtildi.


Haberde, el konulan malların hazineye devredilmesine karar verildiği aktarıldı.


Mal varlığına el konulanlar arasında Mursi ve ailesinin yanı sıra İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci ve Saad el-Ketatni gibi isimler de bulunuyor.


İhvan yetkilileri, mal varlıklarına el koyan bahsi geçen komisyonu yetkin olmadığı için tanımadıklarını açıklarken, kendilerine yöneltilen "yolsuzluk, şiddet ve terörle" ilgili suçlamaları da birçok kez reddetti.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 13:45
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